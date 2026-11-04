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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bowlero A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bowlero A wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bowlero A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,120 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 297,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,3 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,063 USD aus. Im Vorjahr waren -0,330 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Bowlero Corp Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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