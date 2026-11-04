Ausblick: Bouygues Un legt Quartalsergebnis vor

Bouygues Un stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,302 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bouygues Un einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,10 Prozent auf 17,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bouygues Un noch 17,51 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,746 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 64,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 64,19 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net