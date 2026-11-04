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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bouygues Un legt Quartalsergebnis vor
Bouygues Un stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,302 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bouygues Un einen Gewinn von 0,310 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,10 Prozent auf 17,15 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bouygues Un noch 17,51 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,746 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 64,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 64,19 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Analysen zu Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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