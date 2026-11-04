Ausblick: Bouygues mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bouygues wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Bouygues für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,32 EUR je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,99 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bouygues für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,30 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,29 EUR, während im vorherigen Jahr noch 2,99 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,91 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 56,88 Milliarden EUR waren.

Redaktion Finanzen.net