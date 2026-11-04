|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bouygues mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bouygues wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass Bouygues für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,32 EUR je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,99 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Bouygues für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,30 Milliarden EUR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,29 EUR, während im vorherigen Jahr noch 2,99 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,91 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 56,88 Milliarden EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bouygues S.A.
|
04.11.26
|Ausblick: Bouygues mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.26
|CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bouygues-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.10.26
|CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bouygues-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Bouygues legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.10.26
|CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bouygues von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
09.10.26
|CAC 40-Papier Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|CAC 40-Titel Bouygues-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bouygues-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
25.09.26
|CAC 40-Wert Bouygues-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bouygues von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Bouygues S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- DAX dürfte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.