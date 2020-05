Ausblick: Bouvet AS stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bouvet AS wird am 19.05.2020 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2020 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 5,39 NOK gegenüber 5,24 NOK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Bouvet AS 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 598,0 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bouvet AS 564,0 Millionen NOK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 21,50 NOK aus. Im Vorjahr waren 18,06 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 2,35 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch