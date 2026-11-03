Ausblick: Bouvet AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bouvet AS lädt am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,639 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,680 NOK erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 870,5 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 894,1 Millionen NOK aus.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,31 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,49 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,96 Milliarden NOK, gegenüber 3,91 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net