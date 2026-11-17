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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: Borr Drilling stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Borr Drilling wird am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Borr Drilling im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,086 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 258,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 277,1 Millionen USD umgesetzt.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,746 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 973,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,02 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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