Ausblick: Borr Drilling stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Borr Drilling wird am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Borr Drilling für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,208 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 246,0 Millionen USD – ein Minus von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Borr Drilling 267,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,310 USD je Aktie, gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch