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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: BorgWarner gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
BorgWarner äussert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,25 USD. Dies würde einem Zuwachs von 71,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BorgWarner 0,730 USD je Aktie vermeldete.
BorgWarner soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,50 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,28 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,19 Milliarden USD, gegenüber 14,32 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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