Ausblick: Boqii A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Boqii A präsentiert in der am 20.08.2021 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2021 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,520 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Boqii A noch -1,230 CNY je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boqii A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 309,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 238,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -2,260 CNY je Aktie, gegenüber -1,290 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,34 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 1,01 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch