Ausblick: Boozt Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Boozt Registered wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,52 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,20 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 13,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,06 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,82 Milliarden SEK umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,98 SEK je Aktie, gegenüber 4,80 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 9,07 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 8,29 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch