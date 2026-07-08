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Bonheur ASA Aktie 599257 / NO0003110603

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08.07.2026 07:01:06

Ausblick: Bonheur ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bonheur ASA
18.09 CHF 0.09%
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Bonheur ASA lädt am 09.07.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten schätzen, dass Bonheur ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,53 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 20,60 NOK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,04 Milliarden NOK aus – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bonheur ASA einen Umsatz von 3,04 Milliarden NOK eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,21 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 33,40 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,14 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,49 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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