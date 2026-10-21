Bonava AB Aktie 31881796 / SE0008091581
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bonava (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Bonava (B) wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,300 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,360 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Bonava (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,58 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 114,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,20 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,728 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,280 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 9,36 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 7,73 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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