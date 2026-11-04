Ausblick: Bombardier B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bombardier B wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,07 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 14 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,38 Milliarden USD, was einem Umsatz von 3,18 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,37 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,15 Milliarden USD, gegenüber 13,35 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net