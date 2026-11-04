Ausblick: Bombardier A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bombardier A wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,27 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 112,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bombardier A 1,07 CAD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,65 Prozent auf 3,36 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Bombardier A noch 3,18 Milliarden CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 14,69 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 13,37 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,31 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,35 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net