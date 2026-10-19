Ausblick: Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) lädt am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,736 MXN. Dies würde einer Verringerung von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) 0,800 MXN je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,10 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,18 Milliarden MXN aus.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,08 MXN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,87 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,79 Milliarden MXN, gegenüber 4,47 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch