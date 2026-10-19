Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Aktie 4316429 / MX01BM1B0000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) lädt am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,736 MXN. Dies würde einer Verringerung von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) 0,800 MXN je Aktie vermeldete.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,10 Milliarden MXN. Dementsprechend gehen die Experten bei Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,18 Milliarden MXN aus.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,08 MXN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,87 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,79 Milliarden MXN, gegenüber 4,47 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A)
Analysen zu Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (A)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer erwartet -- DAX dürfte mit moderaten Verlusten starten -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt zeichnet sich eine etwas schwächere Eröffnung ab. Auch der deutsche Aktienmarkt steht vor einem tieferen Start. In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.