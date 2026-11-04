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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Bobs Discount Furniture präsentiert Quartalsergebnisse
Bobs Discount Furniture wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,265 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bobs Discount Furniture noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Bobs Discount Furniture 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 666,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bobs Discount Furniture 616,9 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,921 USD im Vergleich zu 0,930 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,61 Milliarden USD, gegenüber 2,37 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bob's Discount Furniture Inc Registered Shs
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04.11.26
|Ausblick: Bobs Discount Furniture präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Bob's Discount Furniture Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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