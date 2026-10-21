Bluestone Jewellery And Lifestyle Aktie 147739423 / INE304W01038
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bluestone Jewellery And Lifestyle präsentiert Quartalsergebnisse
Bluestone Jewellery And Lifestyle stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,150 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bluestone Jewellery And Lifestyle noch ein Verlust pro Aktie von -3,100 INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,34 Milliarden INR – ein Plus von 42,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bluestone Jewellery And Lifestyle 5,14 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,73 INR, gegenüber 1,10 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 32,85 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,36 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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