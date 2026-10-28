Ausblick: Blue Owl Capital A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Blue Owl Capital A lädt am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,225 USD aus. Im letzten Jahr hatte Blue Owl Capital A einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,11 Prozent auf 698,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Blue Owl Capital A noch 728,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,878 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,100 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,84 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch