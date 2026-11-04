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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Blue Jet Healthcare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Blue Jet Healthcare wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Blue Jet Healthcare im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,40 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,01 INR je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 71,84 Prozent auf 2,84 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,04 INR, gegenüber 14,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 11,79 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,42 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Blue Jet Healthcare Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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