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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Blue Dart Express stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Blue Dart Express wird sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 36,23 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Blue Dart Express noch ein Gewinn pro Aktie von 34,30 INR in den Büchern gestanden.
Blue Dart Express soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,27 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 171,43 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 104,26 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,05 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 61,41 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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