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Bloomage BioTechnology a Aktie 50633279 / CNE100003NL9

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bloomage BioTechnology A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bloomage BioTechnology a
35.95 CNY -0.91%
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Bloomage BioTechnology A wird am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,242 CNY. Dies würde einer Verringerung von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bloomage BioTechnology A 0,250 CNY je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 13,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,02 Milliarden CNY aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,773 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 4,07 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,17 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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