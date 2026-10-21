Bloom Energy Aktie 42260790 / US0937121079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bloom Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bloom Energy lädt am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,688 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bloom Energy -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bloom Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 106,12 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 519,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich bei 4,11 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bloom Energy
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Ausblick: Bloom Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
19.10.26
|S&P 500-Wert Bloom Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bloom Energy von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse New York: S&P 500 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Bloom Energy
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.