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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Blom Asa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Blom Asa stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Blom Asa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,299 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 NOK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,97 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,82 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,575 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,140 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 6,73 Milliarden NOK, gegenüber 6,55 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Blom Asa
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04.11.26
|Ausblick: Blom Asa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Blom Asa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Blom Asa
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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