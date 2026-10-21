Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Blackstone gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Blackstone wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
19 Analysten schätzen, dass Blackstone für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,800 USD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,56 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Blackstone für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,27 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,90 USD, gegenüber 3,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 14,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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