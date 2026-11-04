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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: BlackSky Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BlackSky Technology veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,232 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 102,04 Prozent auf 39,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte BlackSky Technology noch 19,6 Millionen USD umgesetzt.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,534 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 141,1 Millionen USD, gegenüber 106,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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06.05.26
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Analysen zu BlackSky Technology Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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