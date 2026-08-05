BlackRock TCP Capital Aktie 43232879 / US09259E1082
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: BlackRock TCP Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BlackRock TCP Capital lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten schätzen, dass BlackRock TCP Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,198 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 38,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 358,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren -14,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,806 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 154,8 Millionen USD, gegenüber -76,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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