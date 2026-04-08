BlackBerry Aktie 21892856 / CA09228F1036
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08.04.2026 07:01:06
Ausblick: BlackBerry stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BlackBerry stellt am 09.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,062 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 197,5 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 2,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,7 Millionen CAD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,193 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,180 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 735,3 Millionen CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 740,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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