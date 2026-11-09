Ausblick: Black Rock Coffee Bar A legt Quartalsergebnis vor

Black Rock Coffee Bar A wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,060 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Black Rock Coffee Bar A -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Black Rock Coffee Bar A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 67,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Black Rock Coffee Bar A 51,5 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,222 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,000 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 255,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 200,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net