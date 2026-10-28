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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Black Diamond Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Black Diamond Group lädt am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
5 Analysten schätzen, dass Black Diamond Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,180 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 37,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 105,3 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Black Diamond Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 144,8 Millionen CAD aus.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,468 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,550 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 559,1 Millionen CAD, gegenüber 456,9 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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