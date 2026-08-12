Ausblick: BK Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BK Technologies stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,870 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,960 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 22,6 Millionen USD – ein Plus von 6,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BK Technologies 21,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD, gegenüber 3,44 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 90,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 86,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch