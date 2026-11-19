BJs Wholesale Club wird am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass BJs Wholesale Club im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,15 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,97 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Milliarden USD in den Büchern standen.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,74 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 24,05 Milliarden USD, gegenüber 21,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net