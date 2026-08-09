Ausblick: Bitdeer Technologies Group Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bitdeer Technologies Group Registered A gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,364 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,760 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 46,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 228,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155,6 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,522 USD je Aktie, gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 959,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 620,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch