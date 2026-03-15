Bitcoin Depo a Aktie 153437329 / US09174P3038
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15.03.2026 07:01:06
Ausblick: Bitcoin Depot A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin Depot A wird am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,467 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -2,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bitcoin Depot A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 16,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 113,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 136,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -4,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 612,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 573,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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