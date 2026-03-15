Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’839 0.0%  SPI 17’893 -0.2%  Dow 46’558 -0.3%  DAX 23’447 -0.6%  Euro 0.9040 -0.1%  EStoxx50 5’717 -0.6%  Gold 5’020 -1.4%  Bitcoin 56’342 1.7%  Dollar 0.7957 1.3%  Öl 103.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wenn der Greenback dominiert: Warum Gold unter einem starken US-Dollar leidet
Apple übernimmt Ein-Mann-Startup: Was hinter dem Invrs.io-Deal steckt
Reich durch Day Trading - Geht das wirklich?
Neu an der Börse? So findet jeder die richtige Aktie für sich
Die Performance der Kryptowährungen in KW 11: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...

Bitcoin Depo a Aktie 153437329 / US09174P3038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.03.2026 07:01:06

Ausblick: Bitcoin Depot A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bitcoin Depo a
4.38 USD -3.31%
Kaufen Verkaufen

Bitcoin Depot A wird am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,467 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -2,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bitcoin Depot A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 16,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 113,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 136,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -4,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 612,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 573,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch