Ausblick: Bird Construction verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bird Construction wird sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,590 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bird Construction ein EPS von 0,370 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,55 Prozent auf 957,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Bird Construction noch 850,8 Millionen CAD umgesetzt.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,57 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,860 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,93 Milliarden CAD, gegenüber 3,40 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch