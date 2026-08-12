Ausblick: Birchtech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Birchtech stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,070 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Birchtech noch -0,100 USD je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 4,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 32,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,180 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 19,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 17,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch