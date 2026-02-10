Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Birchcliff Energy LtdShs Aktie

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Birchcliff Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Birchcliff Energy LtdShs
4.42 EUR -0.14%
Birchcliff Energy präsentiert am 11.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,092 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Birchcliff Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,18 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 190,8 Millionen CAD im Vergleich zu 158,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,317 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 0,210 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 720,0 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 601,3 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch

