Ausblick: Birchcliff Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Birchcliff Energy wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,080 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 173,1 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 5,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Birchcliff Energy einen Umsatz von 164,4 Millionen CAD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,600 CAD, gegenüber 0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 817,5 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 695,6 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch