Ausblick: BioTime gewährt Anlegern Blick in die Bücher

BioTime lädt am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,029 USD. Das entspräche einem Gewinn von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,130 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 36,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,059 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,2 Millionen USD, gegenüber 14,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net