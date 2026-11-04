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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Biotec Pharmacon AS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Biotec Pharmacon AS präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,060 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Biotec Pharmacon AS ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 0,060 NOK in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 28,5 Millionen NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 33,2 Millionen NOK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,290 NOK im Vergleich zu 0,190 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 134,7 Millionen NOK, gegenüber 112,6 Millionen NOK im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Biotec Pharmacon ASAShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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