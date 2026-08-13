Ausblick: Biotec Pharmacon AS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Biotec Pharmacon AS wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,110 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 23,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 33,0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,8 Millionen NOK umgesetzt.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,320 NOK je Aktie, gegenüber 0,190 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 140,0 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 112,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch