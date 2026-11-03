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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: biote A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
biote A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 8,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei biote A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 44,0 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,028 USD im Vergleich zu 0,740 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 178,0 Millionen USD, gegenüber 192,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu biote Corp Registered Shs -A-
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07:01
|Ausblick: biote A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: biote A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: biote A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu biote Corp Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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