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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: BioStem Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
BioStem Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass BioStem Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,430 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 7,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 31,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,900 USD, gegenüber -0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 28,7 Millionen USD im Vergleich zu 47,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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11.11.26
|Ausblick: BioStem Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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11.08.26
|Ausblick: BioStem Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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13.05.26
|Ausblick: BioStem Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu BioStem Technologies Inc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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