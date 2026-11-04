Ausblick: Biosante Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Biosante Pharmaceuticals wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Biosante Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 227,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Biosante Pharmaceuticals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 280,3 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,32 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,10 Milliarden USD, gegenüber 883,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net