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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Biosante Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Biosante Pharmaceuticals wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Biosante Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 USD in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 227,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Biosante Pharmaceuticals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 280,3 Millionen USD aus.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,32 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,10 Milliarden USD, gegenüber 883,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Biosante Pharmaceuticals Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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