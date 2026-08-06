Biosante Pharmaceuticals Aktie 21927638 / US00182C1036
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Biosante Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Biosante Pharmaceuticals lädt am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Biosante Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,360 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 260,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 23,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,32 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,12 Milliarden USD, gegenüber 883,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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