Ausblick: Bionano Genomics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bionano Genomics wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,670 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bionano Genomics noch -1,990 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 12,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 7,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -2,130 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,850 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 32,5 Millionen USD, gegenüber 28,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch