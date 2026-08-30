Ausblick: Bioline RX legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bioline RX lässt sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bioline RX die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 61,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch