Ausblick: BioInvent International Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BioInvent International Registered wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -1,899 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,590 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll BioInvent International Registered mit einem Umsatz von insgesamt 10,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 198,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 94,54 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -7,584 SEK, gegenüber -5,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 52,9 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 226,5 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch