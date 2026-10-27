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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Biogen zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Biogen wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 27 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,98 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,54 Prozent verringert. Damals waren 3,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Biogen im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 26 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,33 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,34 USD im Vergleich zu 8,79 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 10,46 Milliarden USD, gegenüber 9,53 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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