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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Biofrontera gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Biofrontera wird am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,110 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Biofrontera noch -0,620 USD je Aktie verloren.
Biofrontera soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,180 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,040 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 46,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 41,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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