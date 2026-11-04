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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Biodesix gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Biodesix veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,749 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 26,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 21,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,5 Millionen USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,671 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -4,670 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 111,8 Millionen USD, gegenüber 88,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Biodesix Inc Registered Shs
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04.11.26
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04.08.26
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Analysen zu Biodesix Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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